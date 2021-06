Policija s povečanim nadzorom nad kolesarje

Nadzor tudi iz zraka

Najpogostejše kršitve kolesarjev so vožnja po neustrezni površini, vožnja brez luči, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in neuporaba zaščitne čelade. FOTO: Jure Eržen/Delo

V nacionalni preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev med 17. in 30. majem so policisti ugotovili 1241 kršitev med kolesarji in 204 med vozniki motornih vozil, je policija navedla na spletni strani. Po napovedih agencije za varnost prometa (AVP) bo policija začela tudi s povečanjem nadzora motornih enoslednih vozil.Policisti so v 14-dnevnem nadzoru v 1020 primerih izrekli opozorila, 49 kolesarjev pa je vozilo pod vplivom alkohola. Podrobnejše podatke o številu in oblikah kršitev cestnoprometnih predpisov so med drugim posredovali s policijskih uprav Maribor in Koper.Mariborski policisti so tako v omenjenem obdobju zaznali 252 kršitev, 202 kolesarja pa so preizkusili z elektronskim indikatorjem alkohola. Osem jih je kolo vozilo pod vplivom alkohola, od tega trije pod mejo 0,52 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka in pet nad to mejo. Napisali so tri obdolžilne predloge, izrekli 87 glob in izdali 178 opozoril.Na Policijski upravi (PU) Koper pa so izvedli 48 testov z elektronskim indikatorjem alkohola in pri treh ugotovili stopnjo nad 0,52 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Sicer pa so ugotovili 59 kršitev, izrekli 46 opozoril, izdali 11 plačilnih nalogov in podali tri obdolžilne predloge.Ugotovili so, da so najpogostejše kršitve kolesarjev vožnja po neustrezni površini, vožnja brez luči, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in neuporaba zaščitne čelade. V času izvajanja intenzivnejših nadzorov so se na območju PU Koper zgodile štiri prometne nesreče z udeležbo kolesarjev.Zaradi poslabšanja stanja na področju varnosti voznikov enoslednih vozil pa Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) napoveduje tudi poostrene nadzore nad vozniki enoslednih motornih vozil. Od 17 smrtnih žrtev v maju jih je bilo namreč kar osem voznikov enoslednih motornih vozil.Tako so že začeli s postavljanjem silhuet policistov na območju vseh osmih policijskih uprav, saj po podatkih iz leta 2019 umirjajo promet. Povprečna hitrost naj bi tam upadla tudi za do 20 odstotkov.Obenem na agenciji opozarjajo, da bo policija v skladu z možnostmi občasno izvajala nadzor prometa iz zraka.Do konca maja je bilo po začasnih podatkih AVP v prometnih nesrečah udeleženih 138 voznikov motornih koles, štirje manj kot lani, in 90 voznikov mopedov, deset manj kot lani. Skoraj dve tretjini prometnih nesreč so letos vozniki enoslednih motornih vozil povzročili sami, so še zapisali v AVP.V AVP še naprej izpostavljajo, da je velika težava vožnja pod vplivom alkohola. 11 od 85 voznikov motornih koles, ki so povzročili prometno nesrečo, je vozilo pod vplivom alkohola, prav tako je bila alkoholizirana kar petina mopedistov.