Policija išče neznanca, ki sta oropala igralnico v Ankaranu

Policisti iščejo moška, ki sta okoli 3. ure oropala igralnico v Ankaranu. Takoj po prejetem obvestilu so na kraj napotili več policijskih patrulj in postavili blokade, trenutno pa potekata kriminalistična preiskava ter pregled ožje in širše okolice, so sporočili s koprske policijske uprave. Moška sta po navedbah policije stara okoli 30 let, suhe postave, visoka med 180 in 185 centimetrov.

Storilca sta zagrozila zaposlenima, odtujila gotovino in osebne predmete enega od zaposlenih ter pobegnila. Prvi storilec je bil oblečen v bel pulover s kapuco, ki ima spredaj rdeč napis, in temnejše hlače iz džinsa. Čez usta je nosil kirurško masko, imel je črna obuvala. Drugi storilec je bil oblečen v moder pulover s kapuco, ki jo je imel tesno poveznjeno čez obraz. Na levi rami puloverja je imel odtenek rdeče barve, na desni strani puloverja pa bele barve. Nosil je kratke hlače iz džinsa do kolen, raztrgane na prednji strani na predelu stegen, obut je bil v črna obuvala.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o kaznivem dejanju ali storilcih, da to sporočijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimno na 080 1200.