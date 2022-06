Policisti specialne enote le ukrotili borca mešanih borilnih veščin

V nadaljevanju preberite:

Večina ljubiteljev športa, ki so za v Kanadi rojenega profesionalnega borca mešanih borilnih veščin (MMA) Uroša Dragoša Jurišiča stiskali pesti ob njegovem meteorskem vzponu, kajpak ni vedela, da ima hude težave. So pa zagotovo vedeli svojci in tisti, ki so zanj skrbeli na športni poti, ki ga je izstrelila med največje zvezdnike MMA. Zaradi duševnih težav je imel v zasebnem življenju že probleme, le malo pa bi manjkalo, da bi se pred meseci zgodila tragedija, zaradi katere je moral na zatožno klop.