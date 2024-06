Ponudila oralni odnos, nato pa ga oropala

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Katja Kupšek na ljubljanskem okrožnem sodišču zatrjevala, da jo je partner Boris Močnik 28. novembra lani okoli 19. ure v bližini spomenika Rudolfa Maistra nasproti ljubljanske glavne avtobusne postaje prisilil v rop Silvestra N. in da ga sama ni tepla, je bila kljub temu tudi ona obsojena, in sicer na tri leta in dva meseca zapora.