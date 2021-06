Poškodovani fotograf v praški bolnišnici

V nadaljevanju preberite:

Na Češkem se je v letalski nesreči poškodoval priznani slovenski fotograf Miro Majcen. Vzrok nesreče, v kateri je umrl nemški pilot letala, še ni znan. Majcen je bil huje ranjen in se zdravi v praški bolnišnici.



Vodja češkega letalskega informacijskega centra ( FIC ) v Pragi je v nedeljo zvečer avstrijskim organom potrdil nesrečo starodobnega letala Trojan T-28B iz letalske flote Flying Bulls , ki spada pod okrilje Red Bulla , ki je imelo kot matično letališče zapisano Salzburg. V njem sta bili dve osebi. Poleg pilota Rainerja Steinbergerja , ki je izgubil življenje na kraju nesreče blizu naselja mesta Jickovice , oddaljenega 70 kilometrov južno od Prage in nekaj manj kot sto kilometrov od avstrijske meje, so poročali o drugi osebi, ki je bila na kraju najdena živa, a z opeklinami in s hudimi poškodbami. Gre za priznanega slovenskega fotografa Mira Majcna, leta 1975 rojenega slovenskega fotografa, ki glavnino svojega dela opravlja kot fotoreporter za spletni portal 24ur. com . Majcen je tudi sam pilot in je sodeloval z moštvom Flying Bulls . V kabini dvosednega letala se je vračal z letalskega mitinga v kraju Leszno na Poljskem.