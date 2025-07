Čas za dokazovanje

Pretekli teden je bil Zagreb prizorišče tretjega turnirja jubilejne desete sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Zvezdniška zasedba na čelu z Magnusom Carlsenom in Gukešom Domaradžujem ni izneverila pričakovanj šahovskih sladokuscev, najbolj odmeven pa je bil ravno obračun med nekdanjim svetovnim prvakom, ki ohranja prvo mesto na ratinških lestvicah v vseh obstoječih formatih, in njegovim mladim naslednikom na šahovskem prestolu.

Kljub uvodnemu porazu je Gukeš v nadaljevanju z izjemnim nizom petih zaporednih zmag in solidnim zaključkom s precejšnjo prednostjo končal na vrhu pospešenega dela turnirja. V težko pričakovani partiji šestega kroga je s črnimi figurami v velikem slogu ugnal tudi Carlsena, kar je ponovno sprožilo val ugibanj, ali je obdobja dominacije slednjega naposled vendarle konec in bo mlajša generacija z aktualnim svetovnim prvakom dokončno prevzela vajeti svetovnega šaha.

Magnus Carlsen ohranja svoj niz prvih mest na letošnjih turnirjih ne glede na format in različico igre in se zaenkrat še lahko zanaša na svojo velikansko zalogo znanja in izkušenj. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Norvežan je v pospešenem delu zares deloval precej nemotivirano in brez prave volje do igre, vseeno pa je v nadaljevanju potreboval samo en dober dan hitropoteznega šaha, da je stvari ponovno postavil na svoje mesto. S sedmimi točkami in pol iz devetih partij je prevzel vodstvo, ki ga je na zadnji tekmovalni dan celo povečal za še eno v svoji nepregledni zbirki turnirski lovorik z najprestižnejših turnirjev. Gukeš je, ravno nasprotno, v hitropoteznem delu močno padel in je v skupnem seštevku obeh disciplin komaj še ujel tretje mesto. Drugi je bil Američan Wesley So.

Carlsen tako ohranja svoj niz prvih mest na letošnjih turnirjih ne glede na format in različico igre in se zaenkrat še lahko zanaša na svojo velikansko zalogo znanja in izkušenj. Dejstvo je, da se njegova prednost tudi na tem področju počasi topi, še vedno pa ostaja glavno vprašanje, kdo od mlajših tekmecev bo prvi stopil iz njegove sence in kljub njegovi prisotnosti začel serijsko zmagovati na najpomembnejših turnirjih.

Ekipa slovenskih šahistov do 18 let resno kandidira v boju za visoka mesta na evropskem prvenstvu v standardnem šahu.

Le slabih štirideset kilometrov od hrvaške prestolnice, na naši strani meje, pa od sobote v organizaciji Šahovske zveze Slovenije poteka tretje veliko mladinsko mednarodno tekmovanje na naših tleh v zadnjih treh letih. Po posamičnih evropskih in svetovnih prvenstvih v hitrih disciplinah Čatež tokrat gosti evropsko ekipno prvenstvo v kategorijah do 12 in 18 let v standardnem šahu. Pretekli dve prvenstvi sta našim tekmovalcem prinesli nekaj vrhunskih uvrstitev, kot na primer lanskoletni naslov svetovnega prvaka v pospešenem tempu do 16 let, ki ga je osvojil Matic Lavrenčič. Slednji je glavni adut naše prve ekipe v konkurenci fantov do 18 let, ki tokrat kotira najvišje in resno kandidira v boju za visoka mesta. Za morebitne stopničke pa se bodo morali izkazati prav vsi člani ekipe, saj jih v zgoščeni in izenačeni konkurenci čaka zahtevna naloga v boju proti najboljšim evropskim vrstnikom.

Zala Urh je edina slovenska predstavnica na svetovnem pokalu za ženske, ki se je v nedeljo začel v gruzijskem Batumiju. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Na pomembni preizkušnji je tudi Zala Urh, naša edina predstavnica na svetovnem pokalu za ženske, ki se je v nedeljo začel v gruzijskem Batumiju. V uvodnem dvoboju svojega premiernega nastopa na tem prestižnem tekmovanju iz ciklusa za svetovno prvenstvo se Zala meri proti izkušeni Ukrajinski velemojstrici Ini Gaponenko. Napredovanje v drugi krog bi zanjo po letošnji osvojitvi pogojev za naslov velemojstrice pomenil še en velik uspeh v karieri, za nagrado pa bi se pomerila še z eno Ukrajinko, trenutno četrto igralko s svetovne ratinške lestvice, Ano Muzičuk.