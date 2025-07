V Splitu poškodovan stadion, trajekt trčil v plovili, potopila se je tudi jahta

Močan veter in dež sta pravi kaos povzročila tudi v Splitu, ki ga je nevihtna fronta, ki je kasneje prešla tudi naše kraje, zajela okoli devete ure zjutraj.

Orkanski veter je rušil drevesa in gradbene konstrukcije, poplavljene so bile številne mestne ulice, na stadionu Poljud pa je poškodoval del strehe. Zaradi škode so morali odpovedati več dogodkov, tudi tiskovno konferenco nogometnega kluba Hajduk, na kateri naj bi predstavili novo ekipo, poroča Jutarnji list.

Na ulicah je bilo veliko podrtih dreves in smeti, promet je bil močno oviran. Policija in nujne službe so posredovale na številnih lokacijah, poročajo tudi o izpadih elektrike. V četrti Bol so nekateri prebivalci ostali ujeti v dvigalih. V mestu so se neprestano oglašale sirene.

V splitski luki je trajekt Petar Hektorović zaradi močnega vetra trčil v dve plovili – katamaran Krilo in turistično ladjo, ki je potonila. V nesreči ni bilo poškodovanih, a materialna škoda je velika. Več plovil je izgubilo privez, na drugem koncu luke se je potopila večja jahta. V strahu pred izlitjem goriva so pristojne službe nemudoma začele izvajati varovalne ukrepe za zaščito morja.

FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Škoda je zelo obsežna, so pa vse službe hitro ukrepale in preprečile hujšo katastrofo.

Mestno komunalno podjetje Vodovod in kanalizacija je na teren poslalo vseh 300 tehničnih delavcev za nujne intervencije, pa poroča Slobodna Dalmacija. Čistijo zamašene jaške, sanirajo poplavljena območja in se odzivajo na klice občanov. Najhuje je bilo v Ulici sedam Kaštela, kjer je kljub nedavni prenovi kanalizacije poplavilo cesto. Kritična so bila tudi območja Domovinske ulice, Rive, Marmontove, Zvonimirove ter pri Sv. Petru Starem na Bačvicah. Poplavljeno je bilo celo zgodovinsko prizorišče Peristil.

Policija je sporočila, da so prejeli veliko klicev zaradi podrtih dreves, poškodovanih vozil in poplav. Promet v mestu je otežen, ponekod ga usmerja policija. Oblasti pozivajo k večji previdnosti zaradi ovir na cestah in javnih površinah.

Več mestnih četrti je ostalo brez elektrike, v nekaterih primerih so bili ljudje ujeti v dvigalih in čakali na serviserje.