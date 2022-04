S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so včeraj okrog 9. ure dopoldne obravnavali poskus uboja na območju Viča. V napadu z nožem je bil huje poškodovan 36-letni moški. Po doslej zbranih obvestilih sta se sprli dve osebi, pri čemer je 27-letni osumljenec z ostrim predmetom zabodel oškodovanca in ga pri tem huje poškodoval.

Z reševalnim vozilom so 36-letnika odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo, zato ostaja na zdravljenju. Osumljenca so takoj takoj po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Policisti o okoliščinah še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.