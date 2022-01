Poskus uboja v Celju: z ostrim predmetom nad 28-letnika

Sinoči se je v Celju na Ljubljanski cesti vnel pretep. Policisti in kriminalisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo v prepiru in pretepu udeleženih več oseb. Ugotovili so tudi, da je 31-letni moški z ostrim predmetom napadel 28-letnika ter ga hudo telesno poškodoval. Poškodovani je bil odpeljan v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju in ni v smrtni nevarnosti.

Osumljenemu so policisti odvzeli prostost in ga pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja.