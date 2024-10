Postregla sta si s hrano in pijačo

V nadaljevanju preberite:

Neverjetnih 17 obsodb si je, še preden je pred dobrim mesecem dni stopil pred sodnico, nabral Zlatan Velegić. V obširni predkaznovanosti, je ugotavljalo sodišče, izstopajo prav premoženjska kazniva dejanja, čeprav je bil kaznovan tudi zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Sprva so sodišča Velegića kaznovala pogojno, a to ni zaleglo, saj se je vsakič vrnil na kriva pota. Zato so sledile zaporne kazni, ki prav tako niso imele pravega učinka, saj je kazniva dejanja še naprej ponavljal.

Nazadnje je bil na istem sodišču obsojen marca 2022, kazen pa je prestal decembra lani. Kaznivo dejanje, za katero je tokrat sedel na zatožno klop, je storil le nekaj mesecev zatem, ko je prišel na prostost. Nič ne kaže, da je opravil s pravosodjem, saj je bil v času predobravnavnega naroka v priporu zaradi neke druge zadeve.