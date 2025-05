Potnik padel iz vozila, ki ga je vozila vinjena in zadrogirana 17-letnica

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da so v nedeljo ob 15.47 dobili obvestilo, da je v Štanjelu iz vozila (iz prtljažnega dela) padel potnik. Voznik ga je za nameček še povozil. Poškodovanega so nato voznik in sopotniki pobrali in naložili v vozilo ter odpeljali.

Prijaviteljica je, kot so zapisali v sporočilu za javnost pri PU Koper, povedala, da so bile vse osebe v vozilu očitno pod vplivom alkohola. Policisti so osebni avtomobil izsledili v Kazljah. V vozilu je bil poškodovan 51-letnik, vendar so bile njegove poškodbe po prvih podatkih lažje, na kraj so poklicali reševalce. Vozilo je vozil 15-letnik brez vozniškega dovoljenja.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je v času prometne nesreče vozila 17-letnica iz okolice Sežane. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal rezultat 0,33 mg/l, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis in kokain. Pri 15-letniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,04 mg/l, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis. Za oba so odredili strokovni pregled in obvestili starše, vozilo pa zasegli.

Proti 51-letniku sledi hitri postopek zaradi kršitev 56/9-1 ZVoz-1 (ker je dal v uporabo motorno vozilo osebi, ki takega vozila ne sme voziti), proti 15-letniku obdolžilni predlog zaradi več kršitev, 17-letnico pa bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, ki vključuje vožnjo brez vozniškega dovoljenja, vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo pod vplivom mamil, vožnjo osebe v prtljažniku in ker ni ostala na kraju prometne nesreče.

Oba mladoletna kršitelja so po zaključenih postopkih predali staršem.