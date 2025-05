Veliko neznank o novem škofu Katoliške cerkve

V nadaljevanju preberite:

Rajnki papež Frančišek, ki nepričakovano precej na hitro izginja iz zgodbe o velikem in uspešnem pastirju skoraj poldruge milijarde katolikov po svetu, je imel zadnje čase ob sebi prodornega sodelavca, ki mu je zelo zaupal in mu je tudi poveril vodenje kadrovske službe, ki ji bolj učeno pravijo dikasterij za škofe. Tega sodelavca, Roberta Francisa Prevosta, je srečal v Peruju, navdušil ga je kot misijonar na severu južnoameriške države, pripeljal ga je v Rim, ga nato povzdignil tudi v kardinala, ki pa ga kljub vplivni službi tudi v kuriji niso zelo dobro poznali.

Kardinali, ki so v četrtek izvolili naslednika svetega Petra, so očitno vendarle pravi čas izvedeli, kdo je Robert Francis Prevost, ki so ga nekateri sicer omenjali v skupini »papabili«, niso pa ga jemali čisto zares in vsekakor niso pričakovali, da bo prav on kot papež stopil v ložo na pročelju bazilike.