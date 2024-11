V požaru v Tržiču hudo poškodovan 58-letnik

Požar večstanovanjske stavbe na območju Tržiča, ki je izbruhnil včeraj okrog 17.25 zvečer, so gasilci pogasili. Kot so zapisali na omrežju facebook, so reševali, kar se da, ter skušali preprečiti, da bi se požar oz. »eksplozija« bojda delno že podrte hiše razširil še na druge, sosednje objekte.

Po doslej znanih podatkih naj bi zagorelo v zgornjem stanovanju stavbe, v katerem je bil 58-letni moški. Ta je bil v požaru hudo poškodovan in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

FOTO: PGD Tržič

Požar se je razširil tudi na druga stanovanja in ostrešje hiše. Devet stanovalcev, ki so bili v času požara v stavbi, so uspešno evakuirali in nihče od njih ni bil poškodovan. Zaradi zagotavljanja varnosti so evakuirali tudi osem stanovalcev iz bližnjih hiš, je poročala STA. Skupno so, tako gasilci, uspešno evakuirali 18 oseb. Medtem je izginil kuža Waldy, ki ga še iščejo.

Na kraju je bilo 96 gasilcev, izvedli so tudi nočno stražo.

Vzrok požara, v katerem je nastala velika premoženjska škoda, še ni znan. Policisti in kriminalisti bodo opravili ogled in nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.