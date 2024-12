Požar v trgovini Agrarija Lucija: Gori celoten objekt, gasilci še na terenu

Ob 4.11 je varnostnik trgovine Agrarija Lucija obvestil OKC PU Koper o sproženem alarmu v objektu. Takoj po tem je bil dežurni operativni center s strani Republiškega centra za obveščanje obveščen, da je v trgovini prišlo do požara. Na kraj so bili napoteni policisti PP Piran, ki so potrdili, da gre za večji požar, ki zajema celoten objekt, so sporočili OKC PU Koper.

Na gašenje so bila takoj napotena številna gasilska vozila. V prvi fazi je na teren odšlo 40 gasilcev z osmimi vozili. Po prvih podatkih je požar uničil celoten objekt, gasilci pa se še vedno trudijo obvladovati ognjene zublje. Gašenje požara naj bi potekalo še cel dan. K sreči v požaru ni bilo poškodovanih, evakuacija pa ni bila potrebna, saj objekt v neposredni bližini nima drugih stanovanjskih ali poslovnih stavb, ki bi bile ogrožene.

Po končanem gašenju bodo kriminalisti izvedli ogled kraja z namenom ugotavljanja vzroka požara. Ker se v objektu nahajajo snovi, ki ob gorenju sproščajo nevarne kemikalije, kot so gnojila in fitofarmacevtska sredstva, in ker je v okolici prisoten gost dim, pozivajo vse občane, naj se kraju ne približujejo. Prav tako naj upoštevajo vsa navodila policistov in gasilcev, so še zapisali.