Pred leti ubil policista, zdaj ranil soseda

Trboveljčanje bil pred leti že obravnavan zaradi uboja policista , zaradi česar se je znašel za zapahi forenzičnega oddelka. V noči na nedeljo pa je po naših informacijah znova zgrabil nož. Tokrat je z njim napadel soseda. Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da so jih v nedeljo nekaj pred 3. uro ponoči obvestili, da je bil na območju Trbovelj huje poškodovan 49-letnik, potem ko je v zasebnem stanovanju prišlo do spora med 26-letnim moškim in 38-letnim osumljencem. »V spor se je vmešal tudi oškodovanec, ki ga je osumljeni napadel in huje poškodoval z ostrim predmetom. Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo,« dodajajo.