Pri Kubedu je umrl državljan Avstrije

S Policijske uprave Koper sporočajo, da so jih ob 13.08 obvestili o hujši prometni nesreči pri Kubedu.

Na kraju so policisti ugotovili, da je 61-letni voznik z območja Kopra z osebnim avtomobilom peljal od Mostičja proti Kubedu. Pri prehitevanju kolone vozil je čelno trčil v nasproti vozeči avtomobil, ki ga je peljal 66-letni državljan Avstrije; v avtu sta bili sopotnici, prav tako državljanki Avstrije, stari 46 in 14 let. Avstrijskega državljana je po trčenju odbilo prek ograje izven cestišča.

Gasilci so voznika izvlekli iz vozila. Zdravnik je za državljana Avstrije, voznika, potrdil smrt in odredil sodno obdukcijo.

Za povzročitelja je bil odrejen strokovni pregled. Iz Splošne bolnišnice Izola so policiste še obvestili, da je povzročitelj huje poškodovan, prav tako tudi 46-letna sopotnica, 14-letnica pa lažje. V vozilu državljanov Avstrije je bil še pes, ki so ga predali osebju iz zavetišča.

Cesta je bila ponovno odprta 17.40 uri.