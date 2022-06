Pri padcu z grebena se je smrtno ponesrečil 49-letnik

S kranjske policijske postaje so sporočili, da so danes na območju Travnika na bovški strani v iskalni akciji bovških in kranjskogorskih gorskih reševalcev ter policije z gorsko enoto in helikopterjem našli truplo 49-letnega moškega. Gre za osebo, ki je bila razglašena za pogrešano.

Kot so zapisali, okoliščine kažejo, da je bil v gorah sam in da se je pri padcu z grebena smrtno ponesrečil.