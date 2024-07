Pri slapu Kozjak padel otrok, prepeljali so ga v UKC Ljubljana

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da se je danes na vstopni točki za slap Kozjak pri Kobaridu poškodoval otrok, državljan Češke.

»Policisti PP Bovec so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je pri sestopu od slapa Kozjak na lesenem zavarovanem mostičku padel in se poškodoval otrok, državljan Češke. Pri sestopu je opazoval potok Kozjak in se pri tem nagibal čez zaščitno jeklenico, nato pa padel v omenjeni potok (približno tri metre globine) ter si poškodoval glavo,« so zapisali.

Kasneje so na kraju posredovali gorski reševalci GRS Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli. Poškodovanca in enega od staršev so prevzeli člani Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRS z Brnika in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.