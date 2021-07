Prijatelju naj bi s sekiro vzel življenje

»Ne priznavam krivde.« Tako na kratko se je včeraj na novogoriškem okrožnem sodišču na predobravnavnem naroku o svoji krivdi izrekel 48-letni Štefan Mavri. Pred tamkajšnjega sodnika Igorja Majnika je moral stopiti zaradi očitkov tožilstva, da je med 8. in 12. marcem v stanovanju v eni od večstanovanjskih hiš v Spodnji Idriji na zahrbten oziroma grozljiv način umoril 55-letnega Petra Mohoriča.



Mavrija so prijeli 18. marca, tri dni po najdbi trupla 55-letnika. Preiskovalcem je bilo že takrat povsem jasno, da je moral ta umreti nasilne smrti. Na njegovi glavi so našli poškodbe, ki so bile posledica udarcev s topim delom sekire. Takoj je stekla obširna kriminalistična preiskava, vse sledi pa so vodile do njegovega prijatelja Mavrija, s katerim sta se v preteklosti že večkrat družila. Sam se v preiskavi ni dobro spominjal, zakaj bi na tako krut način končal Mohoričevo življenje. Kot prijatelja sta se namreč velikokrat družila, med seboj menda tudi nista bila sprta oziroma nista imela nerazčiščenih vprašanj.

Posredi naj bi bil alkohol

Kot je razumeti dokazni predlog obrambe, je bil vzrok lahko alkohol. Bruno Krivec, zagovornik obtoženega, je sodišču predlagal, naj v tej kazenski zadevi postavi izvedenca psihiatrične stroke, ki naj poišče odgovor na vprašanje, kakšno je bilo psihično stanje obtoženca v času storitve kaznivega dejanja oziroma kakšna je bila stopnja njegove prištevnosti. Poudaril je, da v izreku obtožnice niti z besedo ni omenjeno dejstvo uživanja alkohola v tisti tragični noči, »čeprav so v spisu podatki o tem«: »Najprej račun o nakupu dveh litrov vina, prav tako je tudi obtoženi v zagovoru navajal, da sta z oškodovancem uživala alkohol. Povedal je še, da je oškodovanec v stanovanju vedno imel različne vrste alkoholnih pijač.« Odvetnik je izpostavil še navedbe tožilstva v obrazložitvi obtožnice, kjer so zapisane izpovedi prič glede obtoženčevega uživanja alkohola. Med temi je, kot je dodal odvetnik, najbolj verodostojna in zgovorna izjava Mateje R., s katero je živel obtoženi: »Ta je povedala, da se je obtoženi dobesedno nalival z vodko, da ni mogel biti brez alkohola in da je spil dva litra vina na dan.«



Tožilka Andreja Žvanut predlogu obrambe ni nasprotovala, se ji pa vseeno zastavlja vprašanje glede pravilne ocene psihičnega stanja obtoženca v času kaznivega dejanja, »glede na to, da je bil prijet več dni po storitvi tega kaznivega dejanja in da njegove alkoholiziranosti v tistem času niti približno ne bo mogoče ovrednotiti«.

Tri mesece prej sam žrtev

Mavri je bil tri mesece pred najdbo trupla vpleten v še en nasilen dogodek, takrat kot oškodovanec v bližnji Idriji. Nanj se je, prav tako s sekiro, v kurilnici idrijske hiše spravil 27-letni Danjel Peternelj, sin ženske, ki je v preiskavi umora v Spodnji Idriji na veliko razlagala o Mavrijevi alkoholiziranosti. Obtoženi 27-letnik je na novogoriškem okrožnem sodišču pred tedni razložil, da je šel nad Mavrija s toporiščem sekire zaradi spora glede kurjave. »Trije živijo v hiši, pa niso mogli rešiti ogrevanja,« je povedal in dodal, da je varoval babico, ki ni več prav pri močeh in, kot je poudaril, ni živela v pravih razmerah. »Lagal mi je, da je peč očistil, izgovarjal se je na slaba drva. Babico pa je v treh puloverjih v hiši zeblo,« je še povedal in dodal, da je bil na mamo in Mavrija zelo jezen, ker da nista poskrbela za normalne bivalne razmere in za babico. ​Enajstega decembra 2020 je Mavrija z besedami prisilil, da se spusti po stopnicah v kurilnico, in mu tam pokazal, kako se zakuri peč. A mamin prijatelj se za to menda ni kaj prida zmenil. Nato pa ga je porinil, tako da je Mavri padel na tla. Iz tnala je izruval največjo od treh sekir, pri čemer se je ta snela s toporišča. Proti 48-letnemu maminemu prijatelju je k sreči zamahnil le z lesenim ročajem. »Dal sem mu eno vzgojno s palico po glavi, ker me ni hotel poslušati,« je dejal.



Tožilstvo je 27-letnika preganjalo zaradi poskusa uboja, ki naj bi ga zaradi vpliva alkohola in prepovedanih drog storil zmanjšano prišteven, na koncu pa je bil na novogoriškem okrožnem sodišču spoznan za krivega povzročitve lahke telesne poškodbe. Obsojen je bil na pogojno zaporno kazen.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji