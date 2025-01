Prikaz nasprotnih dejstev AIPA, k.o.

Ni res, da Matjaž Žbontar v letu 2007, ko se je ustanavljala AIPA, »ni dobil statuta na vpogled« - nasprotno: na njem je celo notarsko overil svoj podpis, dokument o tem se nahaja v listinah sodnega registra. Posledično je neresnična tudi povzeta navedba Matjaža Žbontarja, da je »Aipa, dovoljenje za kolektivno upravljanje pridobila na podlagi statuta, h kateremu pa ustanovitelj ni dal soglasja« ter navedba »da v postopek sprejemanja statuta Žbontar ni bil vključen«.

Članek nepravilno navaja, da Matjaž Žbontar zahteva priznanje statusa ustanovitelja kot da nima statusa ustanovitelja AIPA, k.o. - nasprotno: Žbontar je v sodnem registru še vedno naveden kot ustanovitelj zavoda AIPA.

Ne drži tudi navedba, da »AIPA ne razdeljuje honorarje za nadomestila« - nasprotno: AIPA vsako leto opravi delitev zbranih nadomestil oz. honorarjev, kar jasno izhaja iz javno objavljenih letnih poročil AIPA, k.o.

Iz članka neresnično izhaja, da »delovanje Aipe kaže, da se kolektivno upravljanje izvaja izredno neučinkovito« - nasprotno: AIPA je glede na poslovne rezultate med najbolj učinkovitimi kolektivnimi organizacijami, saj so njeni deleži stroškov med najnižjimi, prav tako pa iz delilne mase razdeli vsa sredstva iz zbranih nadomestil oz. honorarjev.

Neresnična je tudi navedba, »da je bil namen direktorja tožene stranke očitno prek nove pravne osebe upravljati z milijonskimi zneski nerazdeljenih nadomestil in pri tem organizacijsko striktno delovati tako, da bodo s tujim repertoarjem upravljali tisti, ki sami nimajo pravic« - nasprotno: direktorja so sprva imenovali ustanovitelji, med katerimi je bil tudi Žbontar, ki so določili tudi namen organizacije, ki je bil v pridobitvi dovoljenja in statusa kolektivne organizacije, kar je bilo kasneje potrjeno tudi na skupščinah, zato direktor sam ne določa namena delovanja AIPA, temveč ga določa poleg skupščine še izdano dovoljenje in zakon. Z AIPA in njenim repertoarjem pa upravljajo izključno tisti, ki imajo za to pooblastilo oz. so imetniki pravic.

Za AIPA, k.o.: direktor Gregor Štibernik