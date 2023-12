Ribiče skrbi kalna voda, ki v Bistrico teče iz avstrijskega rezervoarja

V potoku Bistrica v občini Muta so dopoldne opazili pogin rib, zato je bila aktivirana mobilna enota ekološkega laboratorija. V Ribiški družini Radlje in tamkajšnji ribogojnici so ob tem za STA izrazili zaskrbljenost zaradi že več dni kalne vode, ki v potok teče iz avstrijskega rezervoarja Sobota, ki ga avstrijska družba Kelag trenutno prazni.

Da letošnjo jesen poteka načrtovano praznjenje avstrijskega rezervoarja Sobota ali Soboth (poznanega tudi kot jez Golica), ki se na zajezenem potoku Bistrica nahaja neposredno ob meji na avstrijski strani in napaja črpalno hidroelektrarno Koralpe v mestu Labot, so predstavniki avstrijskega energetskega podjetja Kelag obvestili tako Občino Muta kot tudi tamkajšnjo ribogojnico Peruš, pisno je bila o tem seznanjena tudi Ribiška družina Radlje.

A v teh dneh lastnika ribogojnice Ernesta Peruša, pa tudi Ribiško družino Radlje, skrbi močno kalna voda, ki že od začetka prejšnjega tedna teče po potoku, čeprav so, kot je za STA dejal Peruš, napovedali, da bo voda »motna« le nekaj dni.

»Ob čiščenju jezu ves mulj spuščajo po potoku Bistrica v reko Dravo. Voda je od torka zamuljena, zraven nosi poginule ostriže,« je za STA danes dejal gospodar Ribiške družine Radlje Stanislav Stražišnik. Danes so zato vložili prijavo pogina rib na center za obveščanje, popoldne pa je vzorce vode in talnih sedimentov na terenu že odvzela mobilna enota ekološkega laboratorija. Rezultati naj bi bili znani v prihodnjih dneh.

Stražišnik je opozoril, da bo mulj zagotovo negativno vplival na drstenje potočne postrvi in lipana. Izpostavil je še, da Kelag za potrebe pridobivanja elektrike na hidroelektrarni ne uporablja le vode iz zajezenega potoka Bistrica, ampak tja črpa tudi vodo iz reke Drave, s tem pa po njegovih besedah tudi sedimente iz Drave, ki jih sedaj ob praznjenju rezervoarja spuščajo po potoku Bistrica.

Ernest Peruš. FOTO: Aleš Andlovič

V sporočilu podjetja Kelag, ki ga je 23. novembra letos na svoji spletni strani objavila Občina Muta, kjer so prav tako seznanjeni z dogajanjem, je zapisano, da v jesenskem času poteka praznjenje rezervoarja na podlagi področnih predpisov in uradne zahteve vlade.

»Ta ukrep je obvezen in je predpisan na povprečno vsakih deset let, da se omogoči pregled vseh naprav, ki so sicer ves čas pod vodo, ter se zagotovi nadaljnje varno delovanje črpalne hidroelektrarne. Večina vode iz rezervoarja je že bila speljana skozi turbino v hidroelektrarni Labot v reko Dravo. Preostanek vode iz rezervoarja pa bo od ponedeljka, 27.novembra 2023, v nekaj dneh previdno izpuščen skozi izpust v potok Bistrica,« so zapisali.

Kelag navaja še, da je družba za ta ukrep pridobila ustrezno dovoljenje avstrijskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo ter da v skladu s predpisi in zahtevami v dovoljenju spremljajo tudi kakovost vode. Zadnje merjenje poteka neposredno ob državni meji s Slovenijo. »Zaradi praznjenja rezervoarja ni predvidenega zaznavnega vpliva na vode in okolje,« je še navedeno v sporočilu podjetja Kelag.

V zvezi z dogajanjem naj bi Kelag danes podal tudi sporočilo za javnost, je za STA povedal predstavnik hčerinskega podjetja družbe Kelag, podjetja Interenergo.