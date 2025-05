Po aretaciji budističnega vodje predaje vendarle ne bo

V nadaljevanju preberite:

Zelo uspešno se roki pravice izmika vodja ljubljanske budistične kongregacije Dharmaling Ronan Chatellier, ki je leta 2012 zaradi prvih prijav spolnih zlorab pobegnil v rodno Francijo.

Prejšnji teden so ga v Franciji sicer aretirali, a ga, kot kaže, na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča vsaj za zdaj ne bomo videli. »Francoski pravosodni organi so predajo obtoženega zavrnili,« nam je namreč odgovorila tiskovna predstavnica okrožnega sodišča v Ljubljani Mateja Jazbec. Razlogov za zavrnitev nam na sodišču niso razkrili.

En kazenski pregon zoper Chatelliera je že zastaral; ko se je sam poškodoval, policiji pa prijavil napad dveh neznancev. Kot je znano, je sodišče, kjer ga že več kot eno leto neuspešno vabijo na obravnave, pridobilo mnenje francoskega izvedenca, da je sposoben poti v Slovenijo in sojenja – ves čas se namreč izgovarja na slabo zdravstveno stanje –, in zato izdalo evropski nalog za prijetje in predajo, nato pa je tiralico razpisala tudi policija. A je predaja kljub aretaciji padla v vodo.