Roparja Slowatcha so izdale sledi in rdeča majica

Rop je trajal le 48 sekund. V tem času je 20. julija 2019 zamaskirana trojica oropala prodajalno Slowatch v središču Ljubljane in odnesla 48 ur visokega cenovnega razreda, vrednih skupaj dobrega četrt milijona evrov. Ljubljansko okrožno sodišče je 34-letnega Beograjčana Miljana Božilova lani poleti zaradi udeležbe pri ropu obsodilo na štiri leta in pol zapora, višje sodišče pa mu je po januarski pritožbeni seji kazen zvišalo na pet let. Namesto treh let ga kot tujca po prestani zaporni kazni čaka štiriletni izgon iz naše države.



»Ne, sem samo navaden delavec, nisem kriminalec in lopov,« je vztrajal Božilov, ki očitke zavrača. Dokazi, ki jih je ponudilo tožilstvo, so sicer posredni, je poudarilo že prvostopenjsko sodišče, a zbrano gradivo vendarle tvori celoto, ki vodi le do sklepa, da je Božilov eden od roparjev. Oropana prodajalna je od zavarovalnice dobila izplačano škodo, dobrega četrt milijona evrov pa mora zavarovalnici v skladu s sodbo vrniti Božilov. Vprašanje je seveda, ali bo zavarovalnica sploh kaj dobila.



Tistega julijskega dne 2019 je sredi belega dne v urarno na Čopovi ulici najprej vstopil en neznanec, izza pasu potegnil pištolo in jo naperil v varnostnika. Medtem ko je meril vanj, sta vstopila še druga dva, Božilov in Nebojša Kurteši, z motoristično čelado na glavi, rokavicami na rokah in oborožena vsak s svojo sekiro, je trdilo tožilstvo. Kurteši je med vrata potisnil zagozdo, potem pa sta se z Božilovom s sekiro lotila vitrin. Pobegnili so s 17 urami znamke hublot in 31 breitlingi v skupni vrednosti 262.174,33 evra.



Božilov je v Slovenijo prispel dva dni pred ropom skupaj z rojakom Nebojšo Kurtešijem. Nadzorne kamere so ju posnele neposredno pred ropom, ko sta hodila skupaj po poti poznejšega bega, ob tem pa je Kurteši v rokah nosil Lidlovo vrečko, ki so jo pozneje pustili v prodajalni. Takrat nista bila zamaskirana, a sta imela po oceni sodišča dovolj časa, da sta si neznano kje nataknila čeladi in rokavice in nato še s tretji storilcem ob 18.07 vstopila v prodajalno.

Prstni odtis

Zagovornik Božilova odvetnik Žiga Klun je že prvostopenjsko sodišče prepričeval, da je treba njegovega klienta zaradi dvoma oprostiti. Na posnetku varnostne kamere, posnetem pred ropom v bližini, je bil res Božilov, na vrečki, s katero so roparji prinesli eno od sekir, so bile res njegove biološke sledi, prav tako so na lepilnem traku z ročaja sekire odkrili mešano biološko sled treh oseb, ena naj bi bila zelo verjetno obtoženčeva. Vendar to po mnenju odvetnika dokazuje le, da je vrečko držal v rokah, ne pa tudi, kdaj jih je pustil.



A okrožnega sodišča ni prepričal, prav tako so argumente obrambe v pritožbi zavrnili višji sodniki in pritrdili ugotovitvam prvostopenjskega sodišča. Sodni izvedenec je pri storilcu številka tri – to naj bi bil Božilov – našel še nekaj značilnosti, med drugim obliko nosu in brke, ki jih ima tudi Božilov. Poleg tega je, ko se je sklonil, pod jakno ropar razkril rdečo majico, prav v takšni barvi majice pa je Božilov pred tem posnet na kameri pri bankomatu. Božilova so izsledili s pomočjo avstrijskih varnostnih organov in ga septembra 2019 prijeli pri poskusu vstopa v našo državo. Kurtešija neuspešno iščejo z mednarodno tiralico, za tretjega roparja še vedno ne vedo, kdo je.



So se pa višji sodniki strinjali s tožilstvom o višini izrečene kazni, ki so jo zvišali za pol leta na pet let zapora (kolikor je tožilstvo predlagalo že na prvi stopnji). Zvišali so mu tudi stransko kazen izgona tujca iz države, in sicer na štiri leta po prestani zaporni kazni, potrjena pa je bila odločitev v zvezi s prisojenim premoženjskopravnim zahtevkom zavarovalnici Sava, so nam potrdili na okrožnem sodišču. Kot nam je povedal odvetnik Klun, bo zoper pravnomočno sodbo na vrhovno sodišče verjetno vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.

