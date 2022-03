S fiktivnimi pogodbami do oškodovanja Salonita

V nadaljevanju preberite:

Nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku uprave Salonita Anhovo Jožetu Fundi, ki ga je oktobra 2020 ljubljansko okrožno sodišče obsodilo zaradi pomoči nekdanjim vodilnim v Merkurju pri menedžerskem prevzemu, je uspelo s pritožbo na višje sodišče.

To je obsodilno sodbo zanj spremenilo v oprostilno, potrdilo pa je zaporno kazen nekdanjemu direktorju za finance in ekonomiko Marku Kodriču. Janji Krašovec, ki so jo na prvi stopnji oprostili, bodo sodili ponovno.

V zgodbo zaradi oškodovanja anhovske družbe je vpleten Bine Kordež, takratni prvi mož Merkurja, ki je vsega dva dni pred odhodom z vrha nakelske družbe liechtensteinskemu slamnatemu podjetju Saturo Establishment nakazal 350.000, Merfin pa še dodatnih 465.000 evrov.

Nakazilo je utemeljeval s plačilom pogodbene kazni, ker Merkur in Merfin od Satura nista kupila delnic Zavarovalnice Triglav, Elektra Ljubljane in Elektra Celje. Toda opcijska pogodba s Saturom je bila zgolj fiktivna podlaga za nakazilo provizije v obliki pogodbenih kazni, sledi denarnega toka pa so kriminaliste pripeljale do Salonita Anhovo, enega od najpomembnejših nebančnih financerjev menedžerskega prevzema Merkurja.