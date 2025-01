S pločnika je padla pred avtomobil

Policijska uprava Ljubljana je poročala o treh prometnih nesrečah, v katerih so bili udeleženi pešci oziroma peške. Za življenje ene od njih, ki je nesrečno padla pred avto, so se včeraj v UKC Ljubljana še vedno borili.

»V torek okoli 13. ure je na Kovinarski cesti v Kamniku po doslej zbranih obvestilih peška med hojo po pločniku padla na vozišče v trenutku, ko je mimo pripeljala voznica osebnega vozila in trčila vanjo,« je sporočila tiskovna predstavnica Aleksandra Golec. »Pri tem se je peška huje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še pojasnila.

V Ljubljani pa sta se okoli 7. ure zgodili še dve nezgodi. »Obveščeni smo bili o prometni nesreči na Chengdujski cesti, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Po doslej znanih podatkih je prvi pri zavijanju v križišču spregledal peško in trčil vanjo,« je opisala Golčeva. V trčenju se je peška lažje poškodovala. Zoper povzročitelja so policisti uvedli prekrškovni postopek.

Druga nesreča se je zgodila na Poti sodarjev, v njej sta bili udeleženi voznica osebnega vozila in peška. Kot je pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov, je tudi tokrat voznica osebnega vozila spregledala peško na prehodu za pešce in trčila vanjo, ta pa se je pri tem lažje poškodovala. Zoper povzročiteljico je bil uveden prekrškovni postopek.