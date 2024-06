V nesreči med Vrhniko in Logatcem umrl 32-letni pešec, državljan Poljske

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da se je danes okrog tretje ure zjutraj zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Umrl je 32-letni poljski državljan. Ta je po do zdaj zbranih podatkih hodil po pasu za počasna vozila v smeri Logatca.

V neosvetljenega pešca, ki ni upošteval prepovedi hoje in zadrževanja na avtocesti, je trčil voznik tovornega vozila. Pri tem je bil pešec tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl. Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče.

Avtocesta je bila v smeri Postojne zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče zaprta do šeste ure.