S tremi promili alkohola ni opazil mejnega prehoda Obrežje

S policijske postaje Novo mesto so sporočili, da so policisiti na mejnem prehodu Obrežje na vstopu v Sloveniji pred dvema dnevoma okoli 20. ure opazili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Volvo hrvaške registrske tablice z nezmanjšano hitrostjo pripeljal na mejni prehod, in to na delu, ki ni namenjen prehajanju osebnih avtomobilov in brez ustavitve nadaljeval z vožnjo.

Policisti so se takoj odpravili za njih, ga izsledili in ugotovili, da je šlo za 53-letnega hrvaškega državljana, s katerim sta se vozila dva otroka. Voznik s seboj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in tudi ni imel dokumentov otrok. Ugotovili so, da je bil voznik iz Zagreba namenjen v Reko, kontroli na meji pa da se je izognil, ker je mislil, da je prečkal cestninsko postajo, saj niti ni nameraval peljati skozi Slovenijo.

1200 evrov plus 400 evrov kazni

Zaradi znakov alkoholiziranosti so naredili preizkus, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,46 miligramov alkohola (3,06 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Sodnica je 53-letniku izrekla 1200 evrov globe in stransko sankcijo prepovedi vožnje v Sloveniji za obdobje enega leta. Policisti so mu zaradi izmika mejni kontroli izdali še plačilni nalog v višini 400 evrov.

Kot so ob tem zapisali na PU Novo Mesto, so na območju te policijske uprave vozniki pod vplivom alkohola v lanskem letu povzročili 155 prometnih nesreč, kar je za skoraj četrtino več kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 16 jih je utrpelo hude poškodbe, še 64 jih je bilo lažje poškodovanih.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč narašča

Policisti so zapisali, da jih skrbi dejstvo, da na njihovem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč narašča. Če je se trend do l. 2019 zmanjševal, v zadnjih letih znova narašča. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini med 35 in 44 let ter med 35 in 34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev med 45 in 54 let, in sicer 1,73 g/kg.

Policisti pozivajo k previdnosti in strpnosti na cesti ter ob tem poudarjajo, da naj za volan vozniki sedejeo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov.