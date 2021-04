S tremi promili in pol alkohola v krvi po avtocesti

Celjske policiste je včeraj več voznikov poklicalo in opozorilo na negotovo vožnjo, ki si jo je na avtocesti v smeri Celja privoščila ena izmed voznic. Policisti so 46-letnico okoli 19. ure ustavili na območju Celja, preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imela v litru izdihanega zraka kar 1,76 miligrama alkohola. Drugače povedano, več kot tri promile in pol alkohola v krvi.



Zaradi močne alkoholiziranosti so jo s kraja dogajanja odpeljali v celjsko bolnišnico z reševalnim vozilom. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in ji napisali obdolžilni predlog. Čaka jo 1200 evrov globe.



»To je še najmanj, kar jo je lahko doletelo,« je v sporočilu za javnost zapisala Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. »V primeru prometne nesreče bi bile posledice veliko hujše, sploh na avtocesti, kjer so hitrosti visoke, gostota prometa pa velika.«

Možnost nesreče se že pri promilu alkohola poveča za najmanj 25- krat

Raziskave kažejo, da je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena odzivnost oči na svetlobo in da je bistveno zoženo vidno polje, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.



Za polovico se zmanjšata sposobnost globinskega vida in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov.



Prav tako se povečuje reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat.

