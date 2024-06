Slovenec po hudi nesreči na Pagu umrl v zadarski bolnišnici

V bolnišnici v Zadru je ponoči umrl 45-letni slovenski državljan, ki se je hudo poškodoval minulo soboto v nesreči na otoku Pag, v kateri je prišlo do trka med gliserjem in vodnim skuterjem, poročajo hrvaški mediji.

45-letni Slovenec se je minulo soboto hudo poškodoval v nesreči blizu plaže Sv. Duh na Pagu, kjer je prišlo do trka med gliserjem in vodnim skuterjem, je sporočila zadarska policijska uprava. Ponoči je podlegel posledicam poškodb.

V splošni bolnišnici v Zadru se še vedno zdravi tudi 36-letni Slovenec, ki je prav tako utrpel hujše poškodbe v nesreči. Po navedbah policije naj bi čoln trčil v vodni skuter, na katerem sta bila omenjena slovenska državljana.

Policisti so v okviru preiskave pregledali obe plovili, udeleženi v nesreči. Po neuradnih informacijah so v petek zvečer pridržali moškega, ki ga sumijo, da je z gliserjem trčil v vodni skuter, poročata hrvaška tiskovna agencija Hina in hrvaški portal N1.