Slovenska škofovska konferenca danes o aferi Rupnik

Slovenska škofovske konference (SŠK) bo danes podala izjavo ob odkritju domnevnih zlorab in nasilja patra Marka Rupnika. Novinarsko konferenco napovedujejo za 15. uro, na njej sta napovedana predsednik SŠK Andrej Saje in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Predstavila bosta izjavo slovenskih škofov, so sporočili iz SŠK.

SŠK je včeraj sporočil, da ni prejel nobene prijave, ki naj bi jo nekdanja slovenska redovnica proti patru Rupniku podala leta 1994 v Sloveniji. »To pa ne pomeni, da takšnih prijav niso prejele škofije oziroma slovenska jezuitska provinca,« so dodali.

Jezuiti podpirajo ponovno odprtje kanonskega postopka

V Slovenski provinci družbe Jezusove so sporočili, da podpirajo ponovno odprtje kanonskega postopka v primeru patra Marka Rupnika. Posredovali so tudi podatek, da niso prejeli še nobene prijave, in poudarili, da stojijo na strani žrtev zlorab.

V posebni izjavi Slovenske province družbe Jezusove v primeru Rupnik, objavljeni v nedeljo na spletni strani jezuitov v Sloveniji, so vse, ki so zdaj ali v preteklosti doživeli spolno, psihično ali duhovno zlorabo s strani jezuitov ali njihovih sodelavcev, pozvali, naj se obrnejo na delegata za varovanje na varuh@jezuiti.si.

Če bi opazili neustrezno spolno obnašanje, spolni napad ali katerokoli drugo kaznivo dejanje zoper otroka ali ranljivo odraslo osebo, pa očividce in žrtve pozivajo, naj svoje opažanje nemudoma posredujejo vodji apostolata, jezuitskemu delegatu za varovanje, jezuitskemu predstojniku ali kateremukoli drugemu ustreznemu organu, vključno s policijo.

Rupniku sicer očitajo psihične in fizične zlorabe več redovnic ljubljanske skupnosti Loyola pred več desetletji. Omenjene obtožbe so bile vložene lani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.

Vatikan je sprejel ukrepe proti Rupniku, sicer priznanemu sakralnemu umetniku. Že leta 2019 ga je začasno ekskomuniciral, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha.

Kot je potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa, pa so ukrep ekskomunikacije kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.