Šest let po nesreči sedel na zatožno klop

Skoraj šest let po tragični prometni nesreči, v kateri je umrl 65-letnik iz Celja, je na zatožno klop Okrožnega sodišča v Kopru sedel Simon Potočnik iz Dobje vasi v Ravnah na Koroškem. Državno tožilstvo 50-letniku očita povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

Krivde obtoženi v petek ni priznal, je pa izrazil obžalovanje zaradi smrti drugega udeleženca, ki ga je močno prizadela. Zagovornik obtoženega je imel več dokaznih predlogov in predlagal senatno sojenje, datum začetka sicer še ni znan.

Verižna nesreča se je zgodila na avtocesti pri Studencu 20. marca 2019, malo pred šesto uro zjutraj. Bolgarski voznik tovornjaka s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je vozil od Postojne proti Razdrtemu, je pred počivališčem Studenec zaznal težave z motorjem.

Še preden je bil na odstavnem pasu, kjer je nameraval ustaviti, ga je dohitel drug slovenski tovornjak, ki je ustavljanje očitno spregledal in je z desnim delom kabine trčil v levi vogal prikolice pred seboj vozečega tovornjaka.

Medtem ko sta tovorni vozili obstali na cestišču, je po voznem pasu z osebnim vozilom, v katerem so bile takrat 77-letna, 46-letna in 17-letna sopotnica, pripeljal oškodovanec in trčil v zadnji del prikolice tovornjaka.

Petinšestdesetletnik je izstopil iz vozila in odhitel na odstavni pas, da bi pomagal ukleščenim sopotnicam, takrat pa se je z vojaškim minibusom pripeljal obtoženi, ki naj bi, da bi se izognil trčenju, zapeljal na odstavni pas in tam menda zadel 65-letnika. Ta je zaradi hudih poškodb umrl.