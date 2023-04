Snežni plaz odnesel sedem ljudi

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Nova Gorica je bil danes dopoldne obveščen o nesreči v gorah. Snežni plaz je na Mali Mojstrovki odnesel sedem ljudi, ki so nesrečo preživeli, so pa poškodovani, je za STA sporočil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Reševalna akcija je še v teku, ovira jo megla.

Skupina sedmih oseb odšla na Malo Mojstrovko po Župančičevem grebenu. Ko so prišli izven grebena jih je odnesel snežni plaz, pri čemer so vse utrpele telesne poškodbe, nekatere hujše, je zapisal Božnik.

V reševalni akciji sodelujejo gorski reševalci gorskih reševalnih služb Bovec, Kranjska Gora, Rateče in Mojstrana ter dva helikopterja Slovenske vojske s predstavniki združene ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Gorske reševalne zveze Slovenije in Letalske policijske enote, so naknadno sporočili z gorske reševalne zveze.

Oba helikopterja sta po njihovih navedbah na terenu, vendar njuno delo ovira megla.