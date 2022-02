Sodnika zavrnilo vrhovno sodišče

Vrhovni sodniki so zavrnili zahtevo za varstvo zakonitosti nekdanjega predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja, s katero je ta izpodbijal pravnomočno odločitev mariborskega sodišča, da je kriv zalezovanja svoje nekdanje ljubimke.

Z odločitvijo vrhovnega sodišča je po poročanju Večera obveljala pravnomočna sodba, s katero je bil zdaj upokojeni sodnik Omerzu leta 2020, tik pred upokojitvijo, obsojen na pogojnih pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, ker je leta 2016 zalezoval žensko, ki ni hotela več imeti razmerja z njim.

Doletel ga je tudi varnostni ukrep o prepovedi približevanja oškodovanki, ki mu je narekoval, da se dve leti ne sme približati oškodovanki na razdaljo, manjšo od sto metrov, sicer bo sodišče pogojno kazen preklicalo in bo moral v zapor. Preizkusna doba in prepoved približevanja oškodovanki se bosta Omerzuju iztekli poleti.

Sodnika je oškodovanka prijavila tudi zaradi groženj, ta pa ji je vrnil s kazensko ovadbo. Lani sta se dogovorila, da drug proti drugemu umakneta ovadbo zaradi groženj.

Zaradi zavlačevanja postopka in izogibanja sodišču je Omerzu pristal v suspenzu, a disciplinska komisija ni prepoznala kršitev, zato se je lahko vrnil v službo. Zaradi suspenza je na koncu od države prejel več kot 20.000 evrov odškodnine. Del tega zneska bo sicer moral vrniti državi. Kot so namreč pojasnili v uradu predsednice mariborskega okrožnega sodišča, je okrajno sodišče v kazenski zadevi Stanku Omerzuju naložilo plačilo stroškov kazenskega postopka, ki so nanesli nekaj manj kot 9000 evrov.