Šolarje prevažal brez veljavne vozniške in v tehnično pomanjkljivem vozilu

Na Koroškem so policisti v jutranjem nadzoru prometa ustavili voznika kombiniranega vozila, ki je v šolo peljal tri osnovnošolce. Ugotovili so, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da vozilo ni bilo tehnično brezhibno. Odkrili so še več drugih nepravilnosti. Vozilo so zasegli, proti vozniku in drugim vpletenim pa bodo ukrepali.

Policisti, ki so danes kontrolirali voznike organiziranih prevozov otrok v šolo, so pri omenjenem vozniku na Koroškem ugotovili tudi, da s prevoznikom ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma ustreznih listin za prevoze šolskih otrok.

Zato proti vozniku sledi obdolžilni predlog na sodišče, prav tako sledi hitri postopek z izdajo odločbe proti pravni in odgovorni osebi, za katero je voznik prevažal otroke. O kršitvah bodo policisti obvestili tudi osnovno šolo in pristojni inšpektorat za delo, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Za prevoz učencev v šolo je bilo ustrezno poskrbljeno, so še dodali.