Sopriporniku v trebuh zaril prirejeni nož

Mehmedu Mahmutoviću, staremu znancu sodišč, ki že prestaja dolgoletno kazen zaradi ropanja in posiljevanja prostitutk, zaradi poskusa uboja grozi kazen od pet do 15 let zapora. Aprila lani naj bi namreč med sprehodom, ko so jim delili čaj, sopriporniku Alenu Žiliću v trebuh zaril prirejeni nož.