Genocid se mora videti

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je bil v Zagrebu »uspešno« – ni bilo mrtvih, pa tudi ne ranjenih, kot so to napovedovali določeni strokovnjaki za človeške množice – izveden koncert Marka Perkovića - Thompsona, se je nadaljevala razprava o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo na Hipodromu, predvsem pa na nočnem nebu, na katerem so droni risali Mater božjo, križe, angele, meče, orle in različne druge simbole hrvaštva.

Na srečo je bilo poleg vtisov, strnjenih v zgolj posamezne besede, kot so – »veličastno«, »fantastično«, »nepozabno« itd. – tudi nekaj obširnejših komentarjev oziroma razmišljanj o tem, kaj vse je bilo mogoče tam slišati in videti ob blagoslovu hrvaške oblasti in Katoliške cerkve ter neverjetni pripravljenosti večine ljudi, da opravičijo tudi tisto, česar se ne bi smelo opravičiti. Na primer, pozdrav »za dom spremni« – resda prebrisano razdeljen na Thompsonov »za dom« in odziv občinstva »spremni«, tako da pevec v resnici ni izrekel celotnega pozdrava, ki je na Hrvaškem prepovedan