Spor, pretep in streljanje

Danes ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane, kjer je bil po prvih podatkih s strelnim orožjem poškodovan moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je v bližini enega izmed gostinskih obratov prišlo do spora in pretepa skupine oseb. Pri tem je bilo uporabljeno strelno orožje, izstrelek pa je ranil enega moškega, vpletenega v spor, vendar ni v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Poškodovani 30-letni slovenski državljan ostaja na zdravljenju v bolnišnici.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj. V nadaljevanju je bila v povezavi z dogodkom odvzeta prostost 28-letnem slovenskemu državljanu, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.

Kriminalisti z intenzivno kriminalistično preiskavo nadaljujejo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.