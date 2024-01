Stanovanje je zapustila sosedi namesto svojcem

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so svojci ženske, ki je pred leti s sosedo sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju, in to le šest dni pred svojo smrtjo, pogoreli na sodiščih prve in druge stopnje, se so obrnili še na vrhovno sodišče. Zahtevali so ugotovitev ničnosti pogodbe oziroma njeno razveljavitev, in opozorili, da se je tudi soseda morala zavedati, da so njihovi sorodnici dnevi šteti. A tega niso dokazali.

»Smrt je gotova, a njena ura negotova«, je neznanka, ki je odsev pojmovanja človekove končnosti, so spomnili vrhovni sodniki, ko so po prvostopenjskem in drugostopenjskem sodišču prav tako dali košarico tožnikom. Zgodilo se je sicer res hitro. Sosedi sta avgusta 2016 pri notarju sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju, po kateri bi ob preživljankini smrti 7/8 deleža stanovanja, v katerem je bivala, prešlo na sosedo, ki bi v zameno zanjo skrbela in ji nudila vso potrebno nego ter pomoč do smrti.

Dva dni pred sklenitvijo pogodbe je bila preživljanka sprejeta na oddelek za infekcijske bolezni, po opravljenem CT trebuha, ki je pokazal perforacijo žolčnika in karcinomatozo paritoneja, pa premeščena na oddelek za abdominalno kirurgijo. Po šestih dneh od sklenitve pogodbe pa je torej umrla, so dogajanje povzeli vrhovni sodniki.