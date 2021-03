Strelca pozivali, naj se preda in izroči orožje

V nadaljevanju preberite:

Kraj v občini Šmarje pri Jelšah je pretresla tragedija, v kateri je 61-letni S. E. pred hišo ustrelil svojo 57-letno partnerko Z. P. in se potem skril v hišo, kjer si je sodil sam. Čeprav policija domneva, da so za tragedijo kriva nesoglasja med partnerjema, pravijo, da družine nikoli niso obravnavali. Ob tem na policiji opozarjajo, naj žrtve vsako obliko nasilja takoj prijavijo policiji in da je nasilje pogosto prisotno tudi v na videz zelo urejenih družinah.