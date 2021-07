Streljala sta na izsiljevalca svojih znancev

V nadaljevanju preberite:

O dogodku so bili sprva na PU Nova Gorica redkobesedni. Šele septembra, po končani preiskavi streljanja, so razkrili svoje ugotovitve. Z belim citroënom C1 hrvaške registracije sta se pred lokal Rio bar pripeljala 24- in 42-letni Hrvat (prvi je bil Čizmić, drugi pa Ferari). V lokalu sta pristopila k 38-letniku, s katerim se je 42-letnik sprl, mu zagrozil in pokazal pištolo, ki jo je imel za pasom. Besednemu sporu je sledil fizični obračun, v katerem je 38-letnik odrinil Ferarija, takrat pa je nastopil Čizmić in ga s kovinskim predmetom treščil po zatilju. Kljub udarcu mu je 38-letnik vzel kovinski predmet, ga večkrat udaril nazaj, nato pa stekel proti citroënu in s kovinskim predmetom večkrat udaril po njem.