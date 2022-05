Strelne rane usodne za 79-letnika, njegova 28-letna hči huje poškodovana

S policijske postaje Koper so sporočili, da jih je nekaj pred 14. uro poklical občan, ki jim je povedal, da je na Krožni cesti v Kopru slišal poke. Policisti so na tem kraju našli dve poškodovani osebi in strelno orožje.

Moški, star 79-let, je bil odpeljan v izolsko bolnišnico, iz katere so policiste kasneje obvestili, da je zaradi strelnih poškodb umrl. 28-letna ženska, njegova hči, je bila prav tako odpeljana v bolnišnico in je huje poškodovana. Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj. Trenutno še vedno poteka ogled, zbirajo se obvestila o dogajanju.

Več informacij bo policija javnosti posredovala jutri, ko bodo opravljena prva preiskovalna dejanja.