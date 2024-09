Strelski napad na srednji šoli v ameriški Georgii zahteval štiri žrtve

V predmestju Atlante v ameriški zvezni državi Georgia je policija davi po krajevnem času posredovala v strelskem napadu na srednji šoli, ki je zahteval štiri življenja, devet ljudi pa je bilo ranjenih, je poročal preiskovalni urad Georgie. Osumljenca za napad so aretirali, je sporočila policija. Mediji navajajo, da gre za štirinajstletnika, za katerega še ni znano, ali je bil dijak šole. Tudi njegov motiv ni znan.

Guverner Georgie, republikanec Brian Kemp, v izjavi za medije ni navedel podrobnosti, dejal pa je, da moli za vse na srednji šoli Apalachee v kraju Winder z okoli 18.000 prebivalci.

Dolge kolone avtomobilov, s katerimi so starši prišli po šokirane mladostnike. FOTO: Megan Varner/AFP

Ameriške televizije so prikazovale posnetke, na katerih so šolski stadion poln dijakov, reševalna vozila in helikopterji, ki prevažajo ranjene v bolnišnice.

Televizija NBC poroča, da se je policija odzvala na prijavo streljanja na šoli zjutraj kmalu po začetku pouka v novem šolskem letu. Podrobnosti o smrtnih žrtvah in ranjenih še niso znane.

Predstavnik policije Jud Smith je novinarjem pred srednjo šolo povedal, da je bilo več ranjenih, osumljenca pa so prijeli.

Dolgo ni bilo jasno, koliko je žrtev. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters

Na nov strelski napad v ameriški šoli se je odzvala tudi Bela hiša, ki je sporočila, da so predsednika ZDA Joeja Bidna in podpredsednico Kamalo Harris seznanili s tragedijo. Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je strelski napad opredelil kot grozljivo tragedijo in izrazil sožalje družinam žrtev.

Po navedbah organizacije Gun Violence Archive je bilo letos v ZDA najmanj 384 strelskih napadov s po najmanj štirimi smrtnimi žrtvami. Strelno orožje je letos v ZDA zahtevalo najmanj 11.557 življenj.

Predsednik Biden je kasneje sporočil, da je nesmiselno nasilje na šoli v Georgii nov grozljiv opomin na to, kako nasilje z orožjem še naprej razdvaja ameriške skupnosti.

»Šolarji po vsej državi se namesto branja in pisanja učijo, kako se skriti. Tega ne smemo več sprejemati kot nekaj normalnega. Tesno sodelujemo z uradniki na zvezni, državni in lokalni ravni,« je sporočil Biden. Ob tem je izrazil hvaležnost policiji, ki je prijela osumljenca.

V nadaljevanju je navedel ukrepe, ki jih je sprejel za zmanjšanje nasilja z orožjem, kot je zakon o varnih skupnostih sprejet po napadu na osnovno šolo v teksaškem Uvaldeju leta 2022 in številni izvršni ukrepi brez podpore kongresa.

»Dosegli smo pomemben napredek, vendar ta kriza zahteva še več. Republikanci v kongresu morajo končno reči, da je dovolj in sodelovati z demokrati pri sprejemanju zakonodaje zdrave pameti,« je sporočil Biden. V nagovoru se je zavzel za prepoved jurišnih pušk ter odpravo imunitete proizvajalcev orožja pred tožbami.

Kamala Harris pa je na zborovanju v New Hampshiru pozvala Američane, da naj skupaj ustavijo epidemijo nasilja s strelnim orožjem.