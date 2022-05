T-2 za zdaj ostaja brez 55-milijonske odškodnine

V nadaljevanju preberite:

Družba T-2 in njeni lastnici družbi Garnol, d. o. o., in Gratel, d. o. o., terjajo od države več kot 54 milijonov odškodnine zaradi škode, povzročene zaradi domnevno napačnih odločitev sodišč pri stečaju družbe, ki se je vlekel nekaj let, dokler ustavno sodišče marca 2017 ni dokončno odločilo v korist telekomunikacijskega distributerja. Ljubljansko okrožno sodišče je njihov tožbeni zahtevek zavrnilo, saj v nasprotju z ustavnim sodiščem meni, da redni sodišči nista ravnali protipravno.