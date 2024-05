Tožilstvo preganja četverico požigalcev avtomobilov

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper četverico mladih domnevnih požigalcev, ki so lani požigali avtomobile na območju Maribora, in v 26 primerih povzročenih požarov in eksplozij naredili za 600.000 evrov škode. Obtožnica še ni pravnomočna.

V enem primeru so v garažni hiši trgovskega centra na dveh parkiranih vozilih zanetili požar, ta se je razširil tudi na bližnja parkirana vozila. V celoti so bila zaradi ognja uničena tri osebna vozila, pet je bilo močno poškodovanih, prav tako je ogenj na površini 1500 kvadratnih metrov uničil del ostrešja parkirne hiše.

Nastala škoda v višini najmanj 130.000 evrov je bila epilog le enega požiga, ki ne le zaradi visokih zapornih kazni, ki jim pretijo, temveč tudi zaradi morebitne odškodninske odgovornosti, zdaj zagotovo tepe po glavi piromane, ki so dalj časa povzročali škodo na avtomobilih.

Vendar to še ni bilo vse, saj, kot je ob njihovem prijetju konec novembra lani povedal Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, bi škoda samo na tem objektu utegnila preseči celo pol milijona, če bodo statične meritve objekta pokazale poškodbe v konstrukciji stavbe.