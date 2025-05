Tragedijo naj bi povzročila nesoglasja o parceli

V nadaljevanju preberite:

»Po prvih ugotovitvah sta bili ob prihodu policistov na kraju najdeni moški trupli, in sicer dveh starejših. O dejanju in prvih ugotovitvah s kraja sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica mariborskega okrožnega sodišča in dežurna državna tožilka mariborskega okrožnega državnega tožilstva,« je javnosti sporočil vodja službe direktorja mariborske policijske uprave Boštjan Velički in dodal, da ni nevarnosti za življenje ali zdravje drugih ljudi.