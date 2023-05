Trčenja z vlakom ni preživel

Identiteta kolesarja, ki je umrl po trčenju z vlakom na železniški progi med Dolgim mostom in Brezovico, je znana: gre za 23-letnika, ki je po doslej znanih podatkih predstavnika za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Tomaža Tomaževica pripeljal po ulici Gmajnice iz smeri Tržaške ceste do varovanega nivojskega prehoda čez železniško progo v trenutku, ko so bile zapornice spuščene in delujoča tako svetlobni kot zvočni signal. Kolesar je kljub temu zapeljal mimo spuščenih zapornic prek prehoda ceste čez dvotirno železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane proti Vrhniki pripeljal potniški vlak in trčil vanj.

23-letni kolesar se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic nesreče je bil železniški promet na tem delu ustavljen do 17.30 ure.