Triletnega sina s polenom po glavi

V nadaljevanju preberite:

Grozljivo trpinčenje, ki naj bi ga bil deležen komaj triletni deček, nad katerim naj bi se znašala njegova starša, doma iz dolenjskega romskega naselja, so prišle na dan marca 2014, ko so ga poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali najprej v novomeško bolnišnico, od tam pa v ljubljanski klinični center. Imel je zlom lobanjskega dna, lopatice in enega rebra, opekline dlani in na nogi, ki naj bi bile povzročene s cigareto, in še več opeklin po različnih delih telesa.