Ugotavljali bodo prištevnost morilca

Zaenkrat še ni znano, kaj je vodilo k tragičnemu dogodku v noči na 26. maj, ko je 20-letni Lazar Terentić po očitkih tožilstva vzel življenje svoji sedem let starejši partnerki, srbski državljanki Emiliji Mahmutović. Sprva bo sodišče razčiščevalo, ali je bil obtoženi v času storitve kaznivega dejanja prišteven.

Sodnica Ksenija Hrastnik je včeraj opravila predobravnavni narok za 20-letnika, ki mu očitajo kaznivo dejanje uboja. Zagovornik, odvetnik Simon Dolinšek, je opozoril, da kljub očitnim znakom nenavadnega vedenja obtoženega doslej v postopku preiskave ni bil postavljen izvedenec psihiater, ki bi podal oceno o obtoženčevi sposobnosti razumevanja očitanega nasilnega dejanja ter o tem, ali je sposoben uveljavljati svoje pravice v kazenskem postopku. Tudi višji državni tožilec Zoran Klinc je soglašal s postavitvijo takšnega izvedenca, enakega mnenja je bila tudi sodnica, ki je predobravnavni narok preložila za nedoločen čas, dokler ne bo izdelano izvedensko mnenje.

Davil jo je do smrti

Klinc je v sodni dvorani prebral obtožnico, v njej pa je med drugim zapisano, da je Terentić v noči na 26. maj v garsonjeri večstanovanjskega objekta pri mariborski avtobusni postaji vzel življenje 27-letnici. Domnevno jo je davil, dokler ni prenehala dihati in je umrla. Ob tem je tožilec dejal, da predloga za sankcijo ob morebitnem priznanju krivde ni pripravil, ker je obramba vložila ugovor zoper obtožnico, v kateri obtoženi odločno zanika krivdo. Kaj je privedlo do tragedije, ni znano, saj tožilstvo teh podrobnosti ni omenilo.

Policijska preiskava je pokazala, da naj bi se partnerja najprej hudo sprla, nato pa naj bi moški žensko močno udaril in zadavil. O sporu in pretepu naj bi se v telefonskem pogovoru še isti večer zaupal svoji materi, a ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu. Pozneje je sam zaradi poškodbe roke in goleni odšel po zdravniško pomoč, kjer je zatrdil, da se je med sporom s partnerko udaril ob rob postelje, in se nato vrnil v stanovanje. Materi žrtve je naslednji dan v telefonskem pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mati je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem odšla na kraj dogodka in dekle našla mrtvo. Patolog je ocenil, da je žrtev umrla v noči na petek, njeno truplo pa so policisti odkrili v soboto popoldne.

Padla je v slabo družbo

Policija je obtoženega v preteklosti že obravnavala zaradi zaradi prekrška in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Nasprotje tega je po besedah sorodnikov pokojne bila Emilija, ki je imela čudovito otroštvo in je bila obetavna košarkarica, srbska reprezentantka. Kot je v pretresljivi izpovedi razkrila njena teta Jasmina M., je zaradi družinskih težav padla v slabo družbo, torej tudi v družbo obtoženega.

Če bi se izkazalo, da obtoženi, ki je v priporu, v času storitve dejanja ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni imel v oblasti svojega ravnanja, mu za uboj ne bodo mogli soditi. V takšnih primerih načeloma sledi obvezno psihiatrično zdravljenje. V primeru, da je bil prišteven, pa mu grozi od pet do 15 let zapora.