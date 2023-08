Moški ubil najmanj tri ljudi in delil posnetek umora na spletu

Policija v Bosni in Hercegovini išče moškega, ki je v Gradačcu na severovzhodu države ubil najmanj tri ljudi in jih več ranil, so za sarajevski portal Klix potrdili s tožilstva BiH. Ena od smrtnih žrtev je bila njegova žena, umor pa je prenašal v živo po spletu. Storilec je kasneje storil samomor.

Moški na posnetku, ki ga je prenašal na družbenem omrežju instagram, reče uporabnikom, da bodo lahko videli, kako je videti umor v živo. Potem je vzel v roko pištolo in ustrelil žensko v čelo. Na posnetku je mogoče slišati tudi jok otroka v bližini. Moški je na posnetku napovedal še, da bo poleg ženske ubil še dve osebi. O otroku je dejal, da je dobro in da bo živel brez staršev.

»Lahko potrdimo, da so bile tri osebe ubite in tri osebe ranjene. Storilec je storil samomor, potem ko je bil najden in preden mu je bila odvzeta prostost,« piše v sporočilu za javnost okrožnega tožilstva Tuzla, ki vodi preiskavo. Med ranjenimi je tudi policist, poroča sarajevski portal televizije N1.

Moški je bil sicer več ur na begu, v tem času pa se je še večkrat v živo oglasil prek instagrama. Našli in obkolili so ga v okolici Gradačca.

Po pisanju tamkajšnjih medijev je bil morilec menda inštruktor fitnesa, ki je povezan z eno od kriminalnih skupin za tihotapljenje droge.

Policija motiv storilca še preiskuje. Domnevno je šlo za družinske težave.

Župan Gradačca Edis Dervišagić je za sarajevski časnik Dnevni avaz izjavil, da gre za veliko tragedijo.