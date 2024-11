Ukradli skoraj 100.000 evrov gotovine

V nadaljevanju preberite:

Nikola Prelec, Marko Marušić in Goran Tešić, vsi hrvaški državljani, si bodo za več let zapomnili svoj tatinski pohod po bankomatih slovenskih bank. Kot je Prelcu po priznanju krivde za nadaljevana kazniva dejanja velike tatvine včeraj sporočila ljubljanska okrožna sodnica Ana Klampfer Binder, bo moral tri leta preždeti za rešetkami.

Prav tako njegova pomagača. Marušić, ki mu je tožilstvo očitalo sodelovanje le pri enem vlomu v bankomat, in sicer 19. junija na Novih Fužinah v Ljubljani, je bil po priznanju krivde včeraj obsojen na devet mesecev zapora in 3000 evrov denarne kazni. Tešić pa je bil, prav tako po priznanju krivde, obsojen že 18. oktobra. »Izrečena mu je bila enotna kazen dve leti zapora, ki se izvrši tako, da obtoženi med prestajanjem kazni še naprej dela in prebiva doma, razen ob prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu,« so nam pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Na tožilstvu pa, da je bil obsojen zaradi velike tatvine in poskusa velika tatvine. Oboje v sostorilstvu.